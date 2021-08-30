Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı
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Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. idaresindeki 34 JD 9166 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Ferhan K. yönetimindeki 53 AAN 835 plakalı otomobile çarptı. 34 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkarak refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Kazada, araç sürücüsü Hasan K. ile yanında bulunan Özkan K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı
Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı
Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı
Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı
Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı
Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı
Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı
Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı
Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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Samsun'da çarpışan otomobillerden biri refüjdeki demir korkuluklara çarptı: 2 yaralı - Haberler
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