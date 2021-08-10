Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Balaç Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duygu A. idaresindeki 34 DNM 664 plakalı otomobil, ambulansa yol vermeye çalışırken kavşağa giriş yapan Salih İ.'nın kullandığı 35 AKE 864 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Salih İ. ile Aslı İ. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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