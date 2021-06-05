Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 2. Nolu Dolmuş Durağı önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş K. idaresindeki 55 AF 075 plakalı otomobil ile Şule A. yönetimindeki 55 AV 234 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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