Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Emin Yüksel idaresindeki 06 AT 5938 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Yusuf Yüksek ve Neşe Aktaş yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA