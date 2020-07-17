Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
17.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:14
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selim A. idaresindeki 55 JC 482 plakalı otomobil, Fakülte Kavşağı'nda önce Rahmi G'nin kullandığı 55 GL 667 plakalı kamyonete, ardından 55 GT 455 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Selim A. ile Rahmi G, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA