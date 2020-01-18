Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Haberler » Güncel » Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Haber

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

18.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 22:14
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hasan Y. yönetimindeki 34 ACA 312 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Dörtyol Kavşağı'nda Dursun İ. idaresindeki 19 FC 598 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan N.İ. ile 5 aylık bebek C. Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler