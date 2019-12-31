Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

31.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:07

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Çarşamba ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Y.'nin kullandığı 55 ADY 66 plakalı otomobil ile ters yönden geldiği iddia edilen Yavuz K. idaresindeki 34 USP 95 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Yavuz K. ve araçta bulunan Yaşar O. yaralandı.



Kazazedeler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken, 112 acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Odabaşı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA