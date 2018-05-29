Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin G. (67) idaresindeki 34 KH 7635 plakalı jip, Ordu-Samsun karayolu Kavakdibi mevkisinde Servet T'nin (60) kullandığı 55 RL 223 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada jip yol kenarındaki bir dükkana, otomobil de marketin manav reyonuna çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.