Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 0664 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı üzerindeki Baruthane mevkisinde yolda çıkarak takla attı.
Takla atan kamyonet, kaldırımda duran yaya Gökhan Soylu'ya çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile Soylu, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.