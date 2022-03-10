Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu Derecik Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Yeten idaresindeki 05 FL 084 plakalı otomobil ile Nihat Gündem'in kullandığı 55 EV 049 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Turgut Yeten yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title