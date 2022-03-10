Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını yıktıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarını yıktıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Salıpazarı - Terme yolu üzerinden şehir merkezi istikametine seyir etmekte olan Recep Ç. idaresindeki 55 KY 996 plakalı otomobil, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan evin bahçe duvarını yıktıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı yaralı olarak atlatan araç sürücüsü Recep Ç., olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yol üzerinden kaldırıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salıpazarı, Otomobil, Samsun, Saray, 3. Sayfa, Haberler

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