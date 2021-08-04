Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan T. idaresindeki 06 FM 9658 plakalı hafif ticari araç plakası alınamayan başka bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Hakan T. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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