Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kapalı kasa kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hastanelik oldu.

Samsun'da kapalı kasa kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Samsun Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilge göre, Furkan Elmas idaresindeki 61 PB 639 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolu karşıya geçmek isteyen Fikret Akbal idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Fikret Akbal 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Aracıyla uçurumdan yuvarlanan kadın, canının derdine düşeceğine gazetecilere saldırdı
Aracıyla uçurumdan yuvarlanan kadın, canının derdine düşeceğine gazetecilere saldırdı
2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldüren şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
2 çocuk annesi kadını kıskançlık nedeniyle öldüren şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Deniz Poyraz Angela Merkel Devlet Bahçeli
Magazin Bergen Acun Ilıcalı Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 14:21:21. #1.14#

title