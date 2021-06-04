Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpanır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. idaresindeki 06 BPV 050 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan Gülnoza Y. yaralanarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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