Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzgi Gürpınar idaresindeki 55 SP 420 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında duraklamakta olan Fırat Kaygana yönetimindeki 55 FK 765 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, yaralanan Simge Gürpınar 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Bahar Candan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 00:24:30. #1.15#
title