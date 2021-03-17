Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

17.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:13
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Celep (38) idaresindeki 19 BF 220 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkisinde kırmızı ışıkta duran Birkant Sağıroğlu'nun (24) kullandığı 25 FA 818 plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan Celep, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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