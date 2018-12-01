Samsun'da Trafik Kazası 1 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle girişindeki virajda; Mustafa Köse'nin kullandığı 34 BCA 281 plakalı otomobil ile Yılmaz Seçkin'in sürdüğü 06 MLU 67 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mustafa Köse hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN