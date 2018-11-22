Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. idaresindeki 55 DG 648 plakalı panelvan minibüs ile Büşra Ö. idaresindeki 55 PG 692 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Büşra Ö., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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