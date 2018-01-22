Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hafif yaralan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba istikametine seyir halinde olan İbrahim Ş.'nin kullandığı W 70548 C yabancı plakalı otomobil ile Fatih G. yönetimindeki 51 HU 392 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 51 HU 392 plakalı otomobilde bulunan B.G. isimli bayan hafif şekilde yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - SAMSUN