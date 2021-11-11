Samsun'da trafik kazası: 1 otomobil refüje çıktı - Haberler
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Samsun'da trafik kazası: 1 otomobil refüje çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da trafik kazası: 1 otomobil refüje çıktı

Samsun'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında bir araç refüje çıkarak elektrik panelini yıktı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında bir araç refüje çıkarak elektrik panelini yıktı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinden Canik istikametine seyir eden Harun T. kontrolündeki 55 HH 044 plakalı otomobille, Kılıçdede Kavşağı'ndan dönerek Muhittin Özkefeli Bulvarı istikametine ilerleyen Hüseyin B. yönetimindeki 07 NBV 06 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı. 55 HH 044 plakalı otomobilin sol ön tarafı ile 07 NBV 06 plakalı otomobilin sağ ön tarafı kazada hasar gördü. Kazada yaralanan olmazken, 55 HH 044 plakalı araç çarpmanın etkisiyle refüje çıktı. Refüjdeki elektrik paneli yıkıldı.

'Işık ihlali' iddiasını iki taraf da kabul etmezken kusurlu taraf, güvenlik kamerası incelemesi sonucu belli olacak. Refüje çıkan araç çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 1 otomobil refüje çıktı

Samsun'da trafik kazası: 1 otomobil refüje çıktı

Samsun'da trafik kazası: 1 otomobil refüje çıktı

Samsun'da trafik kazası: 1 otomobil refüje çıktı

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