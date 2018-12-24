Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.Ö'nün kullandığı 19 BC 877 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisindeki kavşakta karşıya geçmeye çalışan S.Ş'nin kullandığı 34 ZD 5540 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada S.Ş ile aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ağır yaralı İlhan Şen, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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