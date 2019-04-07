Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop Karayolu Yağınözü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri Aktaş'ın (52) kullandığı 57 AP 988 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü Hayri Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan eşi Halime ve kızı Hayrusina Aktaş ile komşuları Recep Zengin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA