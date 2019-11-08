Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

08.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:56

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı Nerman Durmaz (57) ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Durmaz, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA