Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

08.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:56
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı Nerman Durmaz (57) ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Durmaz, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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