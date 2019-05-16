Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Samsun'un Terme ilçesinde menfeze çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Terme ilçesinde menfeze çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Selim Köse (28) idaresindeki 55 HF 363 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce su kanalına girdi, ardından menfeze çarptı.
Kazada ağır yaralanan Köse, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Köse, hastanede yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA