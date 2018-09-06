Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 30 kilometresi Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Tenlik idaresindeki 55 LJ 762 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 63 yaşındaki Hacer Değirmenci'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Hacer Değirmenci, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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