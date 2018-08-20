Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Irmak Sırtı mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Eroğlu idaresindeki 26 AG 844 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 70 yaşındaki Emine Çakır'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Emine Çakır, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN