Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G.(34) idaresindeki 34 JS 825 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Küpcük'e (40) çarptı. Kazada ağır yaralanan Osman Küpcük, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN