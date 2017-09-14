Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun'da minibüsün çarptığı 1,5 yaşlarındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaettin V.(37) idaresindeki 34 PG 26 44 plakalı minibüs, 1,5 yaşlarındaki Ayşenur Güven'e çarptı. Kazada yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Alaittin V. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN