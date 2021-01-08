Son dakika haber... Trafik kazaları MOBESE kamerasında
Gelen son dakika haberine göre Samsun'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Samsun'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun kent merkezinde aralık ayında yaşanan bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini basınla paylaştı.
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nce kayıt altına alınan görüntülerde, merkez Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrildiği anlar yer alıyor.
Aynı kavşakta 2 otomobilin çarpışması da kameralarca kaydedildi.
Trafik Başkanlığı, görüntülerde, "Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı