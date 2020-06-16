Samsun'da trafik kazaları: 9 yaralı
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Samsun'da trafik kazaları: 9 yaralı

Samsun'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazaları: 9 yaralı
16.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:28

Samsun'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Recep İnan yönetimindeki 26 PS 931 plakalı minibüs, Ayvacık Çarşamba kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Ali Osman Tekin'in kullandığı 06 FYK 98 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Recep İnan ile otomobil sürücüsü Ali Osman Tekin ile araçlardaki Ayşe Gültekin ve Tuanna Altuntaş yaralandı.

Yaralılardan Ali Osman Tekin Çarşamba Devlet Hastanesine, Recep İnan, Ayşe Gültekin ve Tuanna Altuntaş ise Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yolda Cemil Çelen'in kullandığı 06 FMR 83 plakalı otomobil de yağış nedeniyle kontrolden çıkarak su kanalına girdi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Sultan, Muammer ve Ebru Çelen hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki kazada da Cevdet S'nin kullandığı 55 RR 907 plakalı minibüs, geri manevra yaptığı sırada arkasındaki bisiklete çarptı.

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ercan Kocakara, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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