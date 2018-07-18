Samsun'da Trafik Kazaları: 7 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Mehmet Bodur'un kullandığı 55 AG 833 plakalı otomobil, Samsun-Ankara karayolu Toybelen Işıklı Kavşağı'nda Nuray Köknel idaresindeki 55 AJA 36 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Burcu (64), Rahime (47) ve Şerife Bodur (60) ile Zeynep Suda (12), Emir Kağan Köknel (6) ve Saliha Eva Baltacı (2) yaralandı.

Bu sırada İlhan Onmak yönetimindeki 52 BR 692 plakalı otomobil ile Ahmet Benek'in kontrolündeki 55 AHS 31 plakalı otomobil aynı kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Onmak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.