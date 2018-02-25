Samsun'da Trafik Kazaları: 5 Yaralı
Samsun'da meydana gelen iki trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Samsun'da meydana gelen iki trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kerim Adalı (42) idaresindeki 55 AP 858 plakalı otomobil, Samsun- Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde yolun sağındaki menfeze düştü.
Kazada, sürücü Adalı ile araçta bulunan eşi Neslihan (38) çocukları Mehmet (14) ve Ada Zehra Adalı (5) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Samsun-Ankara karayolu 8. kilometredeki Sarıışık kavşağında, Hasan Şalap'ın kullandığı 53 HL 800 plakalı kamyon ile Aydın Usta yönetimindeki 61 AAB 842 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.
Kazada, kapalı kasa kamyonette bulunan Hüseyin Umut Usta (18) hafif yaralandı.
Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.