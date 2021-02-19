Samsun'da trafik ekipleri sürücü ve yayaları uyardı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kuralları ve kış lastiği konusunda sürücü ve yayaları uyardı.

Trafikte sürücüler tarafından en çok yapılan ve trafik kazalarının meydana gelmesine sebebiyet veren trafik kural ihlalleri, trafikte yaya önceliği, mevsim şartları dolayısıyla kış lastiğinin önemi hakkında broşür hazırlayan ekipler, bunları Cumhuriyet Meydanı'nda sürücü ve yayalara dağıttı.

Vatandaşları bilgilendiren ekipler, trafik kurallarına uymaları konusuna da uyarıda bulundu.

Kent genelinde farklı zamanlarda ve değişik yerlerde bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek