Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 382 bin 268 oldu

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısının şubat ayı sonu itibarıyla 382 bin 268 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden açıklanan verilere göre, Türkiye'de şubat ayında 75 bin 902 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30,8 artarak 193 bin 215, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 25,2 azalarak 7 bin 391 oldu.

Böylece Ocak-şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 185 bin 824 artış gerçekleşti.

Samsun'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 382 bin 268 oldu. Aynı sayı Tokat'ta 187 bin 944, Çorum'da 177 bin 512, Amasya'da da 123 bin 20 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü