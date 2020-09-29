Samsun'da trafiğe kaydı yapılan her 2 araçtan 1'i beyaz renk
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Samsun'da trafiğe kaydı yapılan her 2 araçtan 1'i beyaz renk

29.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:13
Samsun'da trafiğe kaydı yapılan her 2 araçtan 1'i beyaz renk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilerek göre Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48,2'si beyaz, yüzde 26,2'si gri, yüzde 7,3'ü siyah renkte oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilerek göre Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48,2'si beyaz, yüzde 26,2'si gri, yüzde 7,3'ü siyah renkte oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları konusunda verileri kamuoyu ile paylaştı. Veriler kapsamında Samsun'da kaydı yapılan araçların renkleri, devir işlemleri ve motor hacimleri hakkında bilgiler verildi.

Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 15 bin 156 adet arttı

Samsun'da 2020 yılı Ağustos ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 2 bin 97 adet (yüzde 0,6), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 15 bin 156 adet (yüzde 4,2) artarak 372 bin 9 adete ulaştı. 2020 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 372 bin 9 motorlu kara taşıtının; yüzde 49,1'i (182 bin 733 adet) otomobil, yüzde 3,6'sı (13 bin 541 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 518 adet) otobüs, yüzde 19'u (70 bin 550 adet) kamyonet, yüzde 2,8'i (10 bin 301 adet) kamyon, yüzde 10,6'sı (39 bin 319 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (647 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,4'ü de (53 bin 400 adet) traktörlerden oluşuyor. Samsun'da Ağustos ayında 13 bin 728 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 67,9 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 17,3 ile kamyonet ve yüzde 5 ile traktör takip etti.

En büyük artış otomobil

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Samsun ilinde 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; otomobil (yüzde 5,5), motosiklet (yüzde 4,4) ve kamyonet (yüzde 3,4) şeklinde gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 48,2'si beyaz renk

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48,2'si beyaz, yüzde 26,2'si gri, yüzde 7,3'ü siyah. Araçların yüzde 48,5'i benzin, yüzde 42,9'u dizel, yüzde 5,6'sı LPG ve yüzde 3'ü de elektrikli ya da hibrit. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan araçlardan yüzde 31'i 1401-1500 motor silindir hacmine sahip. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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