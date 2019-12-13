Samsun'da "torbacı" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Samsun'da "torbacı" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

13.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:30
Samsun'da

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmanın ardından kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 25,67 gram sentetik uyuşturucu, 132 uyuşturucu etkisi gösteren sentetik hap, 45,12 gram esrar, 33 uyuşturucu hap ile 50 mermi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA
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