Samsun'da "Torbacı" Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

Samsun'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Cuma sabahı Canik ve İlkadım ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 35 ekip ve 130 polisin katıldığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı daha önce ve operasyon esnasında yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde satışa hazır fişekler halinde 114,18 gram bonzai, 102 adet ekstasy hap, 670 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 2,14 gram esrar maddesi, 1 adet milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek, 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 12 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Arif B., Ramazan Ç., Onur K., Gökhan U., Davut T. ve Musa Y. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 6 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA