Samsun'da "torbacı" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Samsun'da "torbacı" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

14.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:48
Samsun'da

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Ladik ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 8 ekip ve 28 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Belirlenen adresler ve kişilerin üst aramasında, 59,6 gram metamfetamin, 49,83 gram esrar, 14,08 gram eroin, 18 kapsül sentetik hap, uyuşturucu kullanımına yarayan 9 aparat, ruhsatsız tabanca, 15 tabanca mermisi, 5 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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