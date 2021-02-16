Samsun'da "torbacı" operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 133,94 gram sentetik uyuşturucu, 84 sentetik hap, 259 kapsül sentetik ecza hapı, 8,78 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tüfek, 8 tüfek kartuşu, uyuşturucu seyreltmek için kullanılan 375 milim aseton ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirdi.

Operasyonda 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı