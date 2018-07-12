Samsun'da "Torbacı" Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 0,77 gram sentetik uyuşturucu, 20 kapsül uyuşturucu hap, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile 6 bin dal makarona basılmış kaçak sigara ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 32 ekip, 80 personel ve 2 dedektör köpekle belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 0,77 gram sentetik uyuşturucu, 20 kapsül uyuşturucu hap, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile 6 bin dal makarona basılmış kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.