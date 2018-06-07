Samsun'da "Torbacı" Operasyonu: 6 Gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çarşamba ilçesinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, paketler halinde bir miktar esrar, 23 kök kenevir bitkisi, kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 13 mermi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.