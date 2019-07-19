Samsun'da "torbacı" operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları 8 kişiden 6,51 gram sentetik uyuşturucu ile 11 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin uyuşturucuyu M.S.K'den (34) aldığını belirleyen ekipler, üzerinde 0,36 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA