Samsun'da "Torbacı" Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu merkez Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerin adreslerdeki aramasında, 196,94 gram sentetik uyuşturucu, bin 42 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap, 12,60 gram esrar, ruhsatsız tüfek ve 2 kartuş ele geçirildi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA