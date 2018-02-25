Samsun'da "Torbacı" Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hastane Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 22 hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ve hapların "torbacı" diye tabir edilen Ramazan A'dan satın alındığını tespit eden ekipler, zanlının adresine operasyon düzenledi.

Hastane Mahallesi'ndeki ikametgahında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.