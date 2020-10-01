Samsun'da "torbacı" operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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Samsun'da "torbacı" operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

01.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:09
Samsun'da

Samsun'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Atakum ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen M.T. ve A.B'nin bulunduğu aracı İncesu Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki aramada 630,41 gram, M.T'nin ikametinde ise 35,80 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi alınan E.A. ve C.A'nın bulunduğu aracı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 72 uyuşturucu hap buldu.

E.A'nın ikametinde de arama yapan ekipler, 3 bin 256 uyuşturucu hap ve 36,72 gram hap tozu ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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