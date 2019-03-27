Samsun'da "Torbacı" Operasyonları

Samsun'da düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Murat Ö'yü yakalayan ekipler, zanlının üzerinde yaptıkları aramada, uyuşturucu niteliği bulunan 8 hap, 5 paket halinde 2,81 gram sentetik uyuşturucu ve 45 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde şüpheli Kemal A'nın üzerinde arama yapan ekipler, 0,14 gram sentetik uyuşturucu ile 5 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap buldu.

Çatalarmut Mahallesi'nde iki kişiye 2,53 gram esrar maddesi sattığı tespit edilen Aytekin A'da da 12,65 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aytekin A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kemal A. ve Murat Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA