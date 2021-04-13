Samsun'da toprak kayması sonucu Helenistik dönemde kullanılan mezar ortaya çıktı
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Samsun'da toprak kayması sonucu Helenistik dönemde kullanılan mezar ortaya çıktı

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da toprak kayması sonucu Helenistik dönemde kullanılan mezar ortaya çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Helenistik dönemde kullanılan mezar bulundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Helenistik dönemde kullanılan mezar bulundu.

Amisos Antik Kenti çevresindeki yaklaşık 6 metrelik yamaçta sağanağın ardından oluşan toprak kaymasıyla kaya oygu mezar odası ortaya çıktı.

Roma dönemi ve Helenistik dönemde kullanılan yapının geleneksel Amisos mezar odaları şeklinde olduğu, iki defin nişli özellik gösterdiği belirtildi.

Mezar içinde ve çevresinde kurtarma kazısı başlatan Samsun Müze Müdürlüğü görevlileri, çömlek parçalarına da rastladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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