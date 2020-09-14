Samsun'da toplu taşımada sefer saatleri ve güzergahlar güncellendi Samsun'da toplu taşıma otobüs hatlarının sefer saatleri ve güzergahları yeniden düzenlendi.

Samsun'da toplu taşıma otobüs hatlarının sefer saatleri ve güzergahları yeniden düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki 32 toplu ulaşım hattının saat ve güzergahlarında güncellemeye gidildiği bildirildi.

Açıklamada, bazı hatların birleştirildiği, bazılarında ise güzergah değişikliğine gidildiği ifade edilerek, "Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma hatlarının daha verimli işletilmesi ve araç filosunun vatandaşların taleplerini karşılamada daha etkin kullanılması amacıyla toplu taşıma hatları yeniden analiz edilerek yapılandırılan uygulama 15 Eylül itibarıyla hayata geçecek." ifadelerini yer verildi.

Benzer güzergahlarda faaliyet gösteren bazı hatların iptal edildiği bazı hatların ise birleştirildiği belirtildi.

Hizmete alınan tüm otobüs hatlarının sefer saatleri ve güzergahlarına https://www.samsun.bel.tr/icerik/otobus-hareket-saatleri adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA