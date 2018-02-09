Samsun'da Toplu Taşımada 'Özel'e Zam

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 2018 yılı 1. Olağan Toplantısı'nda bazı toplu taşıma araçlarına zam kararı alındı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca düzenlenen UKOME toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM Hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 38 madde görüşülürken tüm maddeler katılımcıların oy birliği ile kabul edildi.

UKOME toplantısı sonrası yapılan açıklamada; yaklaşık 3 saat süren bir toplantı sonrasında gündemde olan 38 madde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddeleri arasında Samsun'da toplu taşımacılık hizmeti veren esnafın artan akaryakıt, asgari ücret ve yedek parça fiyatlarına bağlı olarak ulaşım ücretlerindeki zam talepleri de değerlendirildi. Yapılan müzakereler ile şehir içi minibüs hatları, taksi dolmuş hatları, özel halk otobüsleri, Salıpazarı ve Tekkeköy'de toplu taşımacılık hizmeti veren minibüs ve özel halk otobüsleri yolcu ücretlerine zam yapıldı. Ayrıca TESK Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odasının teklifi ile öğrenci indirimi uygulanmayan bazı minibüs hatlarında öğrenci indirimi uygulanması kararı alındı.

Karar neticesinde yapılan zamlar söyle:

"1., 2., 3., ve 4. Taksi Dolmuş Hatları 16.02.2018 tarihinden itibaren tam 3 TL, öğrenci 2,5 TL oldu.

Samsun kent merkezi özel halk otobüsleri: Uzun mesafe hatlar 16.02.2018 tarihinden itibaren tam 3 TL, indirimli 2,75 TL, öğrenci 2 TL, kısa mesafe hatlar 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 2 TL, indirimli 1,90 TL, öğrenci 1,75 TL oldu.

Minibüs hatlarından, Kutlukent, Dereler Köyü-Derebahçe, Teknepınar, Hasköy-Devgeriş-Gürgenyatak-Karşıayaka-Belediye Evleri-Uludağ-Derbent-Yeşilkent-Otogar, Samsun-Atakum-Türkiş, Kavacık-Kuşculu-Uzgur-Kıranköy, Çatalarmut-Kalkancı, Taflan-Atakumgüzergahlarında 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 3 TL, öğrenci 2,5 TL oldu.

Yerlice-Muratlı-Alibeyligüzergahı 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 4 TL, öğrenci 3 TL oldu.

Unkapanı-Yeni Garaj-Yeşilkent-Adalar (Samsun-Adalar) güzergahı 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 4 TL, öğrenci 3,5 TL oldu.

Unkapanı-Yeni Garaj-Yeşilkent-Adalar (Samsun-Otogar) güzergahı 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 3,5 TL, öğrenci 3 TL oldu.

Taflan-Samsun güzergahı 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 3,5 TL, öğrenci 3 TL oldu.

Taflan-Fakülte güzergahı 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 2,5 TL, öğrenci 2,25 TL oldu.

Taflan-Çatalçamgüzergahı 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 2 TL, öğrenci 1.75 TL oldu.

Taflan-Taflan Yalı güzergahı 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 1 TL, öğrenci 0,75 TL oldu.

İncesu-Çatalçam-Çakırlar güzergahı 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 3 TL, öğrenci 3,5 TL oldu.

Tekkeköy-Samsun güzergahı 16.02.2018 tarihinden itibaren tam 3 TL öğrenci 3,5 TL oldu.

Samsun-Kirazlık güzergahı 16.02.2018 tarihinden itibaren tam 2.75 TL, öğrenci 2.25 TL oldu.

Tekkeköy-Meskenler-Çay güzergahı 16.02.2018 tarihinden itibaren tam 2 TL, öğrenci 1,75 TL oldu.

Tekkeköy-Selyerigüzergahı 16.02.2018 tarihinden itibaren tam 2,5 TL, öğrenci 2 TL oldu.

Tekkeköy-Kirazlık güzergahı 16.02.2018 tarihinden itibaren tam 3 TL, öğrenci 2,5 TL oldu.

Salıpazarı-Çarşamba güzergahı 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 4 TL, öğrenci 2,5 TL oldu.

Salıpazarı-Samsun güzergahı 02.02.2018 tarihli UKOME karar yazılarının tebliğ tarihinden itibaren tam 8 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan başkanlığında gerçekleşen 2018 yılının 1. UKOME toplantısına İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, İlkadım Belediyesi Temsilcisi, Atakum Belediyesi Temsilcisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Trafik İşleri Dairesi Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Onarım Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeli katıldı. - SAMSUN