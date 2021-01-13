Samsun'da toplu taşıma araçlarının sürücülerine Kovid-19 testi yapılıyor
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Samsun'da toplu taşıma araçlarının sürücülerine Kovid-19 testi yapılıyor

13.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:41
Samsun'da toplu taşıma araçlarının sürücülerine Kovid-19 testi yapılıyor

Samsun'da toplu taşıma araçlarının sürücülerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanıyor.

Samsun'da toplu taşıma araçlarının sürücülerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanıyor.

Her gün binlerce yolcunun taşındığı kentte, vatandaşlarla yakın temasta olan toplu taşıma aracı sürücüleri ile vatandaşların sağlığı için harekete geçildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda, tüm kent içi toplu ulaşım aracı sürücülerine Kovid-19 testi yapılmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının koordinesinde yapılacak Kovid-19 testlerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince başlandı.

Yaklaşık 3 bin şoför ve 80 vatmanın görev yaptığı, günde ortalama 240 bin yolcunun taşındığı Samsun'daki sürücüler, tek tek teste alındı. Belirli periyotlarla yapılacak testler gelecek hafta tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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